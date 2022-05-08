Минобороны сообщило о 245 уничтоженных за день опорных пунктах ВСУ

За время спецоперации на Украине уничтожено свыше 2,9 тыс. украинских танков и других бронемашин, за день ракетные войска и артиллерия поразили 31 пункт управления и 245 опорных пунктов ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, 296 зенитных ракетных комплексов, 2902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2728 единиц специальной военной автомобильной техники», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».

Он добавил, что ракетные войска и артиллерия за день поразили 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

«В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2». Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер «Станислав», – сказал представитель ведомства.

Конашенков отметил, что высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС РФ поразили 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районе Волчеяровки ЛНР, а также два склада боеприпасов в районе населенного пункта Северск ДНР.

Ранее в субботу Конашенков сообщал, что оперативно-тактическая и армейская авиация за ночь поразила 18 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники.

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