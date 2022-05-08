 

Германии предсказали волну банкротств без российских энергоносителей

08.05.2022, 2:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Угроза прекращения поставок энергоносителей несет риск роста банкротств в Германии, сообщил председатель Commerzbank Манфред Кноф изданию Handelsblatt.

«Энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, у нас высокая инфляция», – приводит слова банкира РИА «Новости»

Он добавил, что банк активно работает с корпоративными клиентами, чтобы справляться с такими вызовами, как рост цен на сырье и трудности в логистических маршрутах.

«Но мы также не должны обманывать себя: количество неплатежеспособности на наших рынках, вероятно, увеличится», – поделился мнением Кноф.

Напомним, в пятницу заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев отметил, что Европа в мае взрывными темпами увеличила импорт российского газа по сравнению с апрелем.

Ранее ведущие немецкие экономисты предупредили Германию о повышении риска рецессии без энергоносителей из России. Федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек ранее предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Лукашенко предварительно набрал 82 процента

26.11 / Мнения: У капитализма нет будущего в России

27.09 / Новый миграционный пакт ЕС пришёлся не по душе Восточной Европе

15.07 / Apple отсудил у Еврокомиссии €13 млрд

27.08 / В результате взрывов в Кабуле погибло 60 человек – СМИ

20.04 / В Минкульте рассказали, как будут поддерживать украинских блогеров и музыкантов

02.08 / МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской

25.12 / Осадчая рассказала о своих новогодних корпоративах

12.07 / Путин: РФ многое сделала для независимости Украины

02.07 / Динозавры вымерли бы и без столкновения с астероидом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика