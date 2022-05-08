Германии предсказали волну банкротств без российских энергоносителей

Угроза прекращения поставок энергоносителей несет риск роста банкротств в Германии, сообщил председатель Commerzbank Манфред Кноф изданию Handelsblatt.

«Энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, у нас высокая инфляция», – приводит слова банкира РИА «Новости»

Он добавил, что банк активно работает с корпоративными клиентами, чтобы справляться с такими вызовами, как рост цен на сырье и трудности в логистических маршрутах.

«Но мы также не должны обманывать себя: количество неплатежеспособности на наших рынках, вероятно, увеличится», – поделился мнением Кноф.

Напомним, в пятницу заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев отметил, что Европа в мае взрывными темпами увеличила импорт российского газа по сравнению с апрелем.

Ранее ведущие немецкие экономисты предупредили Германию о повышении риска рецессии без энергоносителей из России. Федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек ранее предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа».

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