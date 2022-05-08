 

Иммунолог предупредил о всплеске COVID-19 в России

08.05.2022, 2:19, Новости дня
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В РФ начался новый всплеск заболеваемости вызываемого коронавирусом заболевания, осенью стоит опасаться более масштабного подъема заболеваемости COVID-19, сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

Как считает иммунолог, на территории РФ в мае и июне возможны всплески распространения коронавирусной инфекции, первый из них, скорее всего, уже затронул крупные города страны, передает РИА «Новости».

«В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России. Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с «дельтой», ни с «омикроном», – отметил иммунолог.

По его мнению, о подъеме заболеваемости коронавирусной инфекцией свидетельствуют определенные статистические данные. «Косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций», – сказал Крючков.

При этом он полагает, что большинство россиян могут не заметить всплески COVID-19 в мае и июне, поскольку медики выявляют далеко не все новые случаи заражения коронавирусом. «Эта волна пройдет незаметно по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России», – сказал иммунолог.

Однако, по его мнению, осенью стоит опасаться более масштабного подъема заболеваемости COVID-19. «На осень может прийтись гораздо более масштабная волна. Вот ее мы заметим точно, потому что там могут появиться новые линии коронавирусной инфекции», – такой прогноз дал Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

Напомним, за прошлые сутки в РФ с COVID-19 госпитализированы 2562 человека, что на 9,9% меньше показателей 6 мая. Между тем в среду израильские ученые предупредили о возможности новой волны пандемии COVID-19 «летом или в конце лета» этого года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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