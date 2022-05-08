В США подали в суд на Маска из-за планов по покупке Twitter

Против американского бизнесмена Илона Маска подал в суд Пенсионный фонд полиции города Орландо из Флориды в связи с планами того купить Twitter, сообщают американские СМИ.

Иск подан в суд штата Дэлавер, фонд является одним из акционеров компании, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Фонд считает, что, согласно законам штата, Маск не может произвести сделку о покупке этой социальной сети до 2025 года, если владельцы двух третей акций, не принадлежащих ему, не одобрят сделку раньше.

Маск, согласно документам, сейчас находится в статусе «заинтересованного акционера» после покупки более 9% акций Twitter.

Напомним, Маск договорился о покупке Twitter за 44 млрд долларов. Комментируя реакцию пользователей Сети, он заявил, что против цензуры, которая выходит за рамки закона.

После стало известно, что бизнесмен потерял 29 млрд долларов после объявления о покупке Twitter. Позднее Маск объявил, что Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей.

СМИ сообщали, что бизнесмен также может временно занять пост главы Twitter после завершения сделки по ее приобретению.

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