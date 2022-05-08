Минобороны заявило об уничтожении доставленных ВСУ из США и ЕС вооружений

Поставленное США и Евросоюзом вооружение Украине уничтожено ударами «Искандеров», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ», – цитирует Конашенкова ТАСС.

Также за день российские ракетные войска и артиллерия поразили 31 пункт управления и 245 опорных пунктов ВСУ. Кроме того, в субботу российская авиация уничтожила в районе острова Змеиный украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета с десантом и два беспилотникаю

Ранее в субботу Конашенков сообщал, что оперативно-тактическая и армейская авиация за ночь поразила 18 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники.

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