 

Минобороны заявило об уничтожении доставленных ВСУ из США и ЕС вооружений

08.05.2022, 0:57, Новости дня
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Поставленное США и Евросоюзом вооружение Украине уничтожено ударами «Искандеров», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ», – цитирует Конашенкова ТАСС.

Также за день российские ракетные войска и артиллерия поразили 31 пункт управления и 245 опорных пунктов ВСУ. Кроме того, в субботу российская авиация уничтожила в районе острова Змеиный украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета с десантом и два беспилотникаю

Ранее в субботу Конашенков сообщал, что оперативно-тактическая и армейская авиация за ночь поразила 18 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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