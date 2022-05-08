«Любимый снайпер» Невзорова сбежал с Украины обратно в Канаду

Вернувшийся с Украины канадский наемник по имени Вали, которого уехавший из РФ журналист Александр Невзоров называл «лучшим снайпером мира», рассказал канадскому изданию La Presse, что предпочел вернуться живым к семье.

После двух месяцев на Украине Вали дал «довольно разочаровывающую» оценку развертыванию там западных боевиков. Канадец признает большие проблемы с обеспечением наемников вооружением, обмундированием и питанием. «Многие приезжают в Украину с выпяченной грудью, но уезжают, поджав хвосты», – приводит слова Вали La Presse.

Наемник также отмечает большие потери среди ВСУ от обстрелов и слабую подготовку личного состава.

Напомним, в марте депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил завести на Невзорова уголовное дело об экстремизме за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали.

«На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира. Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82, может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков», – писал в своем блоге Невзоров.

«Господин Невзоров неистово радуется новости о том, что на Украину едет биться с нашими солдатами один из лучших снайперов мира. И Невзоров уже упивается размышлениями о том, сколько «смертей в сутки» наемник сможет обеспечить. Вот и получается, что статью «враг народа» упразднили, а враги остались», – отмечал заслуженный артист РФ Вячеслав Манучаров.

В пятницу суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте Невзорова, обвиняемому в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России. В среду МВД объявило Невзорова в розыск по уголовной статье. В конце апреля Невзорова включили в список иноагентов. В марте СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение заведомо ложной информации о ВС России.

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