Мнение: 9 мая Украина атакует Крымский мост?

Представитель вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш заявил, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. И произойдет это, якобы, именно 9 мая.

Дословно: «Это очень интересно, появилась информация, что 9 мая Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. Такую возможность надо иметь в виду, поскольку после поставок от западных стран у Украины есть такая возможность нанести удар по этому очень стратегически важному мосту, по которому из России прибывает снабжение для южного направления вооруженных сил», – сказал Слайдиньш в эфире Латвийского радио.

В апреле Россию уже пугали возможной атакой на Крымский мост. Тогда глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов говорил, что Украина намерена подвергнуть мост ракетному обстрелу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда ответил главе СНБО, мол, его слова – это ничто иное, как анонсирование «возможного теракта». А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал Алексею Данилову подумать о том, что же в случае нанесения удара по Крымскому мосту может стать ответной целью.

И снова России угрожают ударом по Крымскому мосту. И именно 9 мая. Украина решила испортить населению России и лично Владимиру Путину День Победы? И попугать атакой на Крымский мост именно 9 мая?

Мне вот интересно, если Украина все-таки решится атаковать Крымский мост, все украинские ракеты будут сбиты в воздухе и не долетят до цели? Очевидно же, что Крымский мост – это не флагманский крейсер «Москва»? Или не очевидно?

Фотография отсюда

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