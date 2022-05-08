 

Мнение: 9 мая Украина атакует Крымский мост?

08.05.2022, 0:10, Разное
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Представитель вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш заявил, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. И произойдет это, якобы, именно 9 мая.

Дословно:  «Это очень интересно, появилась информация, что 9 мая Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. Такую возможность надо иметь в виду, поскольку после поставок от западных стран у Украины есть такая возможность нанести удар по этому очень стратегически важному мосту, по которому из России прибывает снабжение для южного направления вооруженных сил», – сказал Слайдиньш в эфире Латвийского радио.

В апреле Россию уже пугали возможной атакой на Крымский мост. Тогда глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов говорил, что Украина намерена подвергнуть мост ракетному обстрелу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда ответил главе СНБО, мол, его слова – это ничто иное, как анонсирование «возможного теракта». А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал Алексею Данилову подумать о том, что же в случае нанесения удара по Крымскому мосту может стать ответной целью.

И  снова России угрожают ударом по Крымскому мосту. И именно 9 мая. Украина решила испортить населению России и лично Владимиру Путину День Победы? И  попугать атакой на Крымский мост именно 9 мая?

Мне вот интересно, если Украина все-таки решится атаковать Крымский мост, все украинские ракеты будут сбиты в воздухе и не долетят до цели? Очевидно же, что Крымский мост – это не флагманский крейсер «Москва»? Или не очевидно?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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