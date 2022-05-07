 

Марк Ключник: что нельзя делать в православный праздник 8 мая 2022 года

07.05.2022, 23:50, Разное
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История

Марк был племянником апостола Варнавы и ближайшим сподвижником Петра и Павла, он родился в Иерусалиме. В доме его матери после Вознесения Господня собирались и молились последователи Христа.

Он стал апостолом от семидесяти, которых Иисус призвал проповедовать слово Божие. Марк написал Евангелие, которое богословы считают краткой записью рассказов и проповедей апостола Петра.

Деятельность Марка не нравилась язычникам, поэтому они его схватили и бросили в тюрьму. На следующий день его повели на суд, но он умер по дороге. Тело Марка хотели сжечь, но как только загорелся огонь, случилось чудо – все вокруг померкло, раздался гром и земля задрожала.

Традиции

Раньше хозяйки в Марков день выносили из домов перины и ковры для просушки, а с крапивой обходили горницы. Настоем из этого же растения мыли полы и лавки, так как считалось, что это поможет избавиться от нечистой силы, засидевшейся после зимы.

Помимо этого, на входе в дом вешали букет из крапивы. Считалось, что это поможет избежать незваных гостей.

Также в народе Марка называли ключником, веря, что в его власти находятся ключи от дождей. В день его почитания молились о дожде, чтобы напитать землю влагой перед посевной.

Что нельзя делать 8 мая

  • В день святого Марка нельзя ругаться с близкими;
  • Сегодня не желательно думать о цене, говорят, нужно покупать все, что хочется, и ни в чем себе не отказывать – тогда деньги будут течь рекой;
  • Влюбленным в Марков день не стоит строить никаких планов на будущее.


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