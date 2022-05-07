Оппозиция Армении запланировала на 9 мая большой митинг в Ереване

Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, проведет большой митинг в Ереване 9 мая, сказал вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян.

«9 мая, в день освобождения Шуши (города в Карабахе) мы проведем здесь (на площади Франции в Ереване) большой важный митинг, который начнется в 17.00 (16.00 мск)», – приводит РИА «Новости» слова Сагетеляна на акции оппозиции в армянской столице.

Как сообщил вице-спикер парламента от фракции «Армения», в воскресенье оппозиционеры отправятся в Гюмри. А вечером 8 мая в палаточном лагере оппозиции на площади Франции пройдут мероприятия, посвященные непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

В четверг в Кремле заявили о заинтересованности в скорейшей стабилизации в Армении. В конце апреля оппозиция Армении решила установить палатки на площади в центре Еревана.

С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Город Шуши в Карабахе перешел под контроль Азербайджана во время эскалации осенью 2020 года.

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