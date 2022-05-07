 

ФСБ задержала в Москве готовивших теракты на 9 Мая сторонников неонацистов

07.05.2022, 23:35, Новости дня
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Сотрудниками ФСБ и МВД РФ задержали в Москве сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (М.К.У.), которые планировали совершить теракты и массовые убийства в РФ ко Дню Победы, сообщили в Федеральной службе безопасности.

«Сотрудниками ФСБ и МВД РФ в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

По данным ФСБ, подозреваемые выполняли задание лидера организации, украинца Егора Краснова. «Видео с поджогом участники группы планировали распространить в интернете для устрашения населения и привлечения новых сторонников в организацию. Кроме того, радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств», – добавили в спецслужбе.

По информации силовых структур, Егор Краснов курируется спецслужбами Украины, целью которых является постепенное втягивание молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, распространение неонацистской идеологии, а также дестабилизация работы российских органов власти путем совершения терактов и резонансных преступлений.

Накануне в Херсоне задержали готовившего теракт на 9 Мая мужчину. В конце апреля в Тверской области удалось предотвратить планировавшийся студентом на 9 Мая теракт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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