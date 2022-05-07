 

Националисты впервые победили на выборах в Северной Ирландии

07.05.2022, 23:35, Новости дня
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Выступающая за объединение с Ирландией североирландская партия «Шинн Фейн» получила большинство мест на выборах в законодательное собрание региона, сообщил телеканал Sky News.

«Шинн Фейн» станет первой националистической партией, которая возьмет под свой контроль ассамблею Северной Ирландии за свою 101-летнюю историю. Партия получила 27 мест, оттеснив Демократическую юнионистскую партию (DUP), у которой 24 места, на второе место», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Вице-президент партии «Шинн Фейн» Мишель О’Нил, как отмечается в сообщении телеканала, собирается стать первым националистическим главой Северной Ирландии. При этом DUP уже заявила, что может бойкотировать правительство.

DUP потеряла поддержку среди юнионистов из-за своей реакции на Brexit и торговые соглашения в отношении Северной Ирландии, и это привело к разделению голосов между тремя юнионистскими партиями страны, отмечается в сообщении.

В свою очередь, британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис призвал стороны как можно скорее сформировать исполнительную власть, начиная с назначения спикера ассамблеи в течение восьми дней.

«Правительство по-прежнему привержено Белфастскому соглашению (Страстная пятница) и будет продолжать работать с североирландскими партиями и ирландским правительством, чтобы реализовать свое видение примирения, равенства и уважения прав», – приводятся его слова в сообщении британского правительства.

Впервые «Шинн Фейн» призвала провести в Северной Ирландии референдум по воссоединению с Республикой Ирландия в 2016 году, после того, как Британия проголосовала за выход страны из Евросоюза. Власти Ирландии заявили, что после воссоединения Северная Ирландия восстановит членство в ЕС. В 2019 году, перед Brexit, «Шинн Фейн» повторила призыв провести референдум.

Ирландия была разделена в мае 1921 года, после чего в составе Великобритании был создан самостоятельный регион Северная Ирландия.

Напомним, в октябре 2021 года в ЕС пригрозили Британии выходом из торгового соглашения из-за позиции Лондона по Северной Ирландии. Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре 2020 года между ЕС и Британией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Республикой Ирландия, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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