 

N-TV – президент Болгарии предупредил о «самоуничтожении Европы» в случае затягивания украинского кризиса

07.05.2022, 23:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Затягивание украинского кризиса может привести к самоуничтожению Европы, пишет N-TV, ссылаясь на слова президента Болгарии Румена Радева. Издание отмечает, что Радев последовательно выступает против поставок вооружений на Украину.


AP

Президент Болгарии Румен Радев предупредил, что в случае затягивания украинского кризиса Европу могут ждать очень тяжёлые экономические последствия, пишет N-TV. «Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении», — приводит издание слова политика.

Как пишет издание, Радев раскритиковал недавнее решение болгарского парламента о «военной помощи» в адрес Украины. По словам Радева, это «опасный шаг по втягиванию Болгарии в конфликт». N-TV отмечает, что болгарский президент отвергает любые военные поставки Украине.

Издание также приводит слова главы болгарской православной церкви патриарха Неофита, который выступил за усилия по достижению мира. По его словам, вооружённый конфликт не может быть средством разрешения какого-либо спора.

Ранее несколько европейских стран критически высказались в отношении санкций, пишет N-TV. В частности, Венгрия, Чехия и Словакия выступили против радикального бойкота российской нефти. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Мнение: Пророчество афганского крестьянина

01.12 / Раскрыты новые подробности смерти сотрудника ФСО в Кремле

13.12 / Благодарные итальянцы открыли первый в стране памятник Путину

21.06 / Вакцинация против COVID-19 не ухудшает качество и концентрацию сперматозоидов

13.04 / Мнение: Госдеп поздравил неизвестного американского космонавта с первым полетом в космос

01.08 / Без военных и пограничников

16.07 / Помощница Эмбер Херд обвинила актрису в использовании чужой истории изнасилования

18.01 / Мнение: Cкромная дореволюционная архитектура, тоска по городовому и контроль строек дронами

19.10 / В Твиттере показали животное, которое по внешнему виду не отличить от суши

06.08 / Мнение: О самом эпичном двойном провале США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика