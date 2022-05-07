Мнение: Почему в России не объявят мобилизацию

Недоумеваю, почему так много разговоров о том, что 9 мая, выступая перед началом Парада Победы, президент России Владимир Путин объявит мобилизацию? Не сомневаюсь, что про мобилизацию президент даже не заикнется. И вот почему.

По ФЗ от 26.02.1997 N 31-ФЗ мобилизация – это «… комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований, переводу органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций на работу в условиях военного времени, переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований на организацию и состав военного времени» (отсюда).

Прежде чем обьявить мобилизацию, необходимо обьявить войну Украине. А этого, уверен, не будет. Потому что на Украине Россия проводит спецоперацию, а не воюет. Если уж 24 февраля не было обьявления войны, то сейчас этого не будет и подавно. Народонаселение не поймет…

Меня ничуть не удивит, если Владимир Путин объявит не мобилизацию , а, наоборот, о завершении спецоперации. А завершать начатое на Украине будут подразделения, сформированные из жителей Донецкой и Луганской областей при поддержке ЧВКашников и «ихтамнетов». Если получится. А если нет, то нет….

Какие еще есть варианты?

На снимке: Владимир Путин перед началом Парада Победы в 2020 году. Фотография отсюда

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