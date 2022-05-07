Мнение: Чувствуем себя как единое целое с Россией

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что Херсонская область будет стремиться войти в состав России.

Чувствуем себя как единое целое с Россией

О том, что регион будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации РИА Новости заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

— Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей, — цитирует Стремоусова издание.

Он заявил, что Херсонская область готова обратиться к России с просьбой о включении региона в её состав.

— Если понадобится, мы готовы обратиться, но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России

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