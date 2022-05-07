 

Зачем округлилась Брухунова? – Личное мнение

07.05.2022, 22:24, Разное
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Пока Настюха Ивлеева раздевается, чтобы всем доказать, что она на целый год моложе жены Петросяна, саму Танюху Брухунову заподозрили в интереснейшем положении.

«Ну и что такого? Женя – мужик крепкий. Если захочет, у них еще дети будут. Готов», — говорит друг Петросяна.


Фото: Соцсети

Танюха пока отнекивается. Хейтеры ей: беременна, что ли?! Танька им: да пирожных на ночь обожралась, ну вы что!

Ну да — белковый крем он такой. Так и разносит с него подряд девять месяцев. Впрочем, лично я за Таньку рада.

А чего б не родить ещё одного? Чем больше детей, тем меньше вопросов у досужих поклонниц Ваганыча на лавочке будет после его — долгих ему лет, конечно! — кончины.

А то, знаете, как бывает! Выдумают ещё, что окрутила юмориста, а не родила. Или родила слишком мало, чтобы брак можно было считать настоящим.

В общем, Таньке желаю лёгких родов. Ваганычу — крепости. Поклонницам юмориста — спокойствия. Елене Степаненко — позитивных эмоций.

К чему это я? Ах, да: не имея выдающейся внешности, каких-либо особенных связей, академического образования, Танька устроила свою жизнь и катается как сырочек в масле.

А вы — не завидуйте. И ты, Ивлеева, тоже. Могла бы за Лещенко выйти, а то связалась с каким-то непостоянным Элджеем и ходишь — страдаешь.

Источник: Лена Миро



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