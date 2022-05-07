 

«Волонтеры Победы» запустили акцию «Георгиевская ленточка» по всему миру

07.05.2022, 22:11, Новости дня
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Георгиевские ленты начали раздавать в Ливане, Казахстане, Киргизии, Иордании, Сербии, Ливане, Тунисе, Египте и других странах, их распространением занимается всероссийское движение «Волонтеры Победы».

«Волонтеры Победы» традиционно проводят акцию «Георгиевская ленточка» с 2015 года, на акции добровольцы раздают символ Победы и рассказывают его историю

Многие отделения «Волонтеров Победы» в разных странах выступили за проведение акции «Георгиевская ленточка». Например, она проходит в Казахстане, Киргизии, Иордании, Сербии, Ливане, Тунисе, Египте и многих других государствах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЯД.

Волонтеры Победы Донецкой народной республики ежедневно раздают Георгиевские ленточки в преддверии Дня Победы.

«Георгиевская ленточка для жителей ДНР означает не просто доблесть и славу. Для нас это и символ свободы и борьбы за правду. Донецкая народная республика каждый день принимает беженцев с бывшей территории Украины – это означает, что ленты, которые раздают «Волонтеры Победы», окажутся и в их руках. Это особенно важно, ведь восемь лет им запрещали ее носить. Теперь в День Победы они смогут смело выйти на улицу с Георгиевской лентой на груди», – поделилась руководитель «Волонтеров Победы» в ДНР Ирина Макаренко.

В Бейруте, столице Ливана, открылась выставка марок и медалей «Память о Великой Победе», организаторами которой выступили Ассоциация выпускников советских вузов в Ливане и Ливанское общество филателистов, при поддержке и участии Русского Дома.

На мероприятии присутствовали посол Российской Федерации, атташе по культуре при посольстве, директор Русского дома и другие. Во время проведения самой выставки ливанская команда «Волонтеров Победы» провела акцию «Георгиевская ленточка».

Все гости, основная масса которых были ливанцы, принимали ленточку и прикрепляли ее на груди. Многие также просили взять с собой символ Победы для родственников.

«Мы благодарны гражданам Ливана за почтение и уважение к нашим ветеранам, отдавшим всё для фронта и Победы в годы Второй мировой войны», – сообщила руководитель Международного представительства «Волонтеров Победы» Эль-Хелу Татьяна.

В Сербии «Волонтеры Победы» круглогодично раздают Георгиевские ленточки местным жителям.

«Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Сербии не первый год. Данная акция имеет огромное значение для нашей страны. Ленточка символизирует вечный союз Сербии с Россией. Это символ братских народов. Особенно в последнее время, в силу сложившихся обстоятельств, символизм для нас очень важен, и Георгиевская ленточка все больше набирает популярность среди местных жителей. Участвуя в акции «Георгиевская ленточка», мы чтим память и историю наших братских народов», – поделилась координатор движения в Сербии Литвина Ольга.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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