На пожарах в Красноярском крае погибли семь человек

Количество погибших при пожаре в Красноярском крае увеличилось до семи человек, найдены двое погибших при пожаре в жилом доме в Ачинске, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города.

«В ходе тушения пожара обнаружены два трупа, мужской и женский, предположительно, мать и отчим», – цитирует сообщение ЕДДС ТАСС.

До этого сообщалось о пяти погибших.

Между тем число госпитализированных из-за пожаров в регионе выросло до 14 человек, сообщили в медицинских службах края.

В Минздраве Красноярского края сообщали, что в ходе масштабных лесных пожаров в регионе пострадали минимум 17 человек.

Также пожары охватили Омскую область, они уничтожили более 200 жилых домов. Из-за массовых пожаров, которые активно распространяются благодаря сильному порывистому ветру, в области введен режим ЧС. Так, накануне, в пятницу, произошел пожар в городе Называевске в Омской области, огонь уничтожил 88 строений. Причиной стало возгорание на электроподстанции, перешедшее на сухую траву и затем на жилые дома.

В Кузбассе в одном из частных домов нашли тела трех погибших в результате пожара. Возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что погибли четыре человека.

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