Глава Улаганского района Горного Алтая погиб в ДТП

Глава Улаганского района Республики Алтай Владимир Челчушев погиб в ДТП, сообщил глава региона Олег Хорохордин.

«Сегодня в ДТП погиб глава Улаганского района Владимир Челчушев. Человек, искренне любивший свою малую Родину, Улаганский район, и неравнодушный к проблемам жителей. Талантливый тренер и яркий спортсмен, который развивал национальные виды спорта и воспитал не один десяток мастеров спорта России», – сообщил Хорохордин в своем Telegram-канале.

Хорохордин уточнил, что накануне ДТП Челчушеву исполнилось 48 лет. «Приношу искренние соболезнования родным и близким Владимира Борисовича. Светлая память», – добавил губернатор.

По данным МВД по региону, авария случилась в Майминском районе. «Сорокавосьмилетний житель Улаганского района, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, при движении со стороны г. Горно-Алтайска в сторону с. Манжерок, не справился с управлением автомобиля, в результате чего допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на дерево. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия, до приезда бригады скорой медицинской помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», – приводит сообщение пресс-службы МВД РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что на место происшествия выезжали глава Республики Алтай и руководство МВД по региону.

Напомним, в декабре минувшего года в ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай погибли двое мужчин и трое подростков.

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