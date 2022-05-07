 

7sur7 – в Брюсселе предложили сменить «российские» названия улиц в знак солидарности с Украиной

07.05.2022, 21:45, Разное
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Муниципальные депутаты Брюсселя от партии «Реформаторское движение» предложили переименовать улицу РФ и проспект Сталинграда в бельгийской столице в знак протеста против российской спецоперации на Украине, пишет 7sur7. При этом другие депутаты муниципального совета осудили инициативу, напомнив, что тысячелетняя история РФ не сводится к текущему конфликту.


Wikimedia Commons

Муниципальные депутаты Брюсселя предложили переименовать улицу РФ в Брюсселе в честь Украины и сменить название проспекта Сталинграда, пишет 7sur7.  Как передаёт газета, с такой инициативой выступили два депутата партии «Реформаторское движение».  По их мнению, Брюссель как столица ЕС должен более решительно выступить против ввода российских войск на Украину и продемонстрировать свою поддержку жертвам военных действий с помощью символической акции.

При этом, по словам газеты, депутаты не настаивают на переименовании улиц, осознавая массу неудобств, которые оно может привнести в повседневную жизнь брюссельцев, и готовы рассмотреть другие символические жесты.

Тем временем, в рядах представителей партии «Эколо» эта идея не вызывала единодушного одобрения, пишет издание. «Вчера Реформаторское движение обратилось к муниципальному совету коммуны Сен-Жиль с просьбой переименовать улицу РФ в честь Украины. Тысячелетняя история РФ не должна сводиться к Путину. Меня удивляет партия, которая регулярно учит других исторической памяти и культуре отмены», — прокомментировал эту инициативу брюссельский муниципальный депутат Кальвин Суарес Ньял.



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