 

Столтенберг – цель НАТО — не допустить эскалации украинского кризиса

07.05.2022, 21:45, Разное
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Главной целью НАТО является недопущение распространения конфликта на Украине на другие страны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью Die Welt. Столтенберг подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта и не посылает на Украину свои подразделения.


AP

Задачей НАТО является минимизация риска глобального конфликта посредством политики сдерживания и коллективной безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в своём интервью для Die Welt.

«Мы должны сделать всё для того, чтобы конфликт на Украине не распространился на другие страны. Поэтому мы не отправляем никакие силы НАТО на Украину. Мы поддерживаем Украину, но НАТО не является стороной конфликта», — приводит издание слова Столтенберга.

Глава альянса также отметил, что НАТО усиливает присутствие на своём восточном фланге. По его словам, центральную роль в этом усилении играет Германия. Столтенберг также отметил, что НАТО не видит никакого изменения в ядерной стратегии России, как не видит и признаков повышения готовности российских ядерных сил.

Комментируя возможность вступления в НАТО Финляндии и Швеции, Столтенберг подчеркнул, что решение о возможном присоединении к альянсу целиком принадлежит Хельсинки и Стокгольму. При этом он отметил, что НАТО примет в свои ряды оба государства, в случае если они в итоге решат вступить в альянс.



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