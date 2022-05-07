Мнение: Почему капиталистическая Россия оказалась прочнее, чем СССР

Ну вот, пожалуйста, Россия стала абсолютным чемпионом по санкциям, обогнав и Иран, и Северную Корею. Однако в наших магазинах всё есть, причём цены не особо отличаются от досанкционных. Кое-что даже подешевело, так как курс доллара откатился к значениям 2014-2015 годов.

Прошло уже 2,5 месяца, так что списать всё на распродажу старых запасов уже нельзя. Российский капитализм принял на себя экономический удар коллективного Запада и… устоял.

Мы можем списывать в утиль один из главных коммунистических мифов, согласно которому именно западные санкции являются тем страшным оружием, которое погрузило в бедность СССР, Кубу, КНДР и прочие социалистические страны. На Россию наложено больше санкций, чем на КНДР, однако же наша экономика в порядке, при этом какого-то значимого ухудшения не наблюдается. Да, идёт перестройка логистики, предприятия ищут новых поставщиков. Где-то останавливаются производства, где-то идёт строительство новых. Принудительная отвязка от Запада будет стоить нам в этом году, может быть, 10% от ВВП, ибо вынужденные реформы затратны. Однако обвального падения не ждут даже пессимисты. Более того: в качестве побочного эффекта от санкций Россия решает столько застарелых проблем, что, пожалуй, общий баланс в нашу пользу.

Забурлила работа по энергорублю, пошла быстрая национализация элит, захватывающие дух возможности открылись для отечественных производителей. Наконец, государство получило легальный повод закрыть американские вышки ненависти, травившие своим ядом целые поколения россиян. Угроза распространения ЛГБТ-радфема-БЛМ как минимум временно отступила. Уже в перспективе 3-5 лет мы начнём собирать жирные дивиденды от американских санкций — в том числе и в виде более устойчивой экономики.

Расшифрую понятие «устойчивая экономика». Обыватели измеряют экономику по одному параметру: размеру ВВП. Да, так можно делать, но всё же это довольно грубый показатель, который даёт мало информации о реальных процессах.

Проведу аналогию. Допустим, Альберт работает гендер-офицером в веганском смуз-плейсе, генерирует крафтовый эко-вайб для креативной публики. За свой нелёгкий труд он получает 100 тысяч рублей в месяц. В один прекрасный день Альберта застают целующимся с девушкой и с позором увольняют. Альберт, недовольно кряхтя, вспоминает своё школьное увлечение математикой, осваивает джаву и устраивается начинающим программистом на зарплату в 70 тысяч.

Если смотреть только на размер зарплаты (ВВП), у Альберта серьёзные проблемы. Зарплата просела на целых 30%, катастрофа! Однако при этом Альберт серьёзно выиграл в устойчивости, ибо вакансия гендер-офицера была одна на весь город, тогда как программисты нужны повсюду и везде. Также Альберт серьёзно выиграл в перспективах: повышения в своей смузичной он бы ждал до морковкина заговенья, тогда как усердному программисту практически гарантирован быстрый профессиональный рост.

То же самое верно и для ВВП. У России есть свои ресурсы, своя еда, своё производство и своя армия для защиты всего вышеперечисленного. Мы входим в число очень немногих стран на планете, которые могут похвастаться такой устойчивостью, а сейчас, спасибо санкциям, наша экономика станет ещё крепче. В Европе, к примеру, есть только своё производство: Евросоюз критично зависит от импорта ресурсов, которые нужны в том числе и для выращивания продовольствия. Своей армии у Евросоюза и вовсе нет — только подразделения НАТО, которые подчиняются не Брюсселю, а Вашингтону.

В общем, сейчас мы эмпирическим путём установили, что санкции для капиталистической России неприятны, но не страшны. И, повторюсь, это полностью развенчивает коммунистический миф о том, что слабость экономики СССР была вызвана именно зловредностью Запада, который якобы отказывался с нами торговать. Страшное оружие, которое делает социалистические страны бедными, не санкции Запада, а сам социализм.

Открою секрет: Россия достаточно развита, чтобы производить на своей территории практически всё, от брюквы до лазерного оружия. Импорт существует только потому, что многие товары дешеве покупать, чем производить их самостоятельно. Так устроена современная экономика: разделение труда позволяет богаче жить.

К примеру, мебель, — шкафы, столы, стулья, — делается из простых материалов, которые в обилии водились на территории СССР. Мебель была в СССР дефицитом отнюдь не из-за санкций: просто социалистическое производство не справлялось ни с выпуском нормального ДСП, ни с выпуском нормальных шурупов, ни с выпуском нормального клея. Все технологии были у нас в наличии, а инженеры с рабочими были готовы работать за столь маленькую зарплату, за которую в США не стал бы работать даже самый отчаявшийся негр. Проблема была в низком качестве управления: плановая система не справлялась с адекватной организацией труда.

Если завтра в России исчезнет мебель, — не исчезнет, но вдруг, — послезавтра условный Трофим арендует цех, наймёт рабочих, купит инструменты с материалами и начнёт производить весь мебельный ассортимент ИКЕА.

В СССР мебель была в большом дефиците. Вот Фитиль в доказательство:

https://www.youtube.com/watch?v=Qli2ScSvMnw

Обратите внимание, там показывают ситуацию в Москве, в регионах было хуже. Москвичи стояли в очереди за мебелью годами. Грузины, которые в СССР были привилегированным сословием, брали мебель за две-три цены, но простым гражданам такое было близко не по карману. К примеру, гарнитур «Жилая комната», — пара шкафов, пара столов, диван, стулья, — продавали за 5 тысяч рублей (зарплата среднего советского гражданина за 2-3 года). Такие накрутки были возможны, так как в магазинах нужных товаров просто не было.

Для тех, кто скажет сейчас, что дефицит возник только в восьмидесятых, когда к власти пришёл «предатель Горбачёв». Аналогичные проблемы с элементарными товарами были и в 1919, и 1939, и в 1959, и в каком угодно ещё году. Погуглите, чем наградили Гагарина за полёт в космос, будете удивлены.

Казалось бы, отличное приложение сил для условного советского Трофима: арендовать цех, нанять рабочих…

Но нет, в СССР такое было просто невозможно. Арендовать цех — нельзя. Купить инструменты и материалы — негде. Продать готовую мебель — уголовная статья. Нанять рабочих — уголовная статья. Потому что платить рабочим зарплату — это эксплуатация, а монополия на эксплуатацию трудящихся в СССР принадлежала государству. Отсюда и вытекала невозможная для капитализма ситуация, когда в мирной и богатой ресурсами стране граждане вынуждены были «доставать» самые простые вещи.

Полагаю, мне сейчас напишут старую сказку про будущее время: дескать вы подождите полгода, и вот тогда Россия уж непременно рухнет. Я слышу подобные предсказания уже несколько десятилетий, а особенно громкими они стали после 2004 года, когда дело ЮКОСа заставило американцев плотно заняться пропагандой.

Что же, пожалуйста. Сейчас май. Подождём до ноября, я поставлю себе зарубку в календаре. Посмотрим, скатятся ли наши магазины до советского безрадостного уровня или останутся примерно такими же, как и сейчас. Мне почему-то кажется, что и в ноябре с товарами в России всё будет в порядке, а любители СССР предложат в комментариях подождать ещё полгода-год.