Названа возможная причина пожаров в Красноярском крае

Вероятной причиной как минимум двух пожаров в Красноярском крае могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В населенном пункте Новокурске из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар на торфянике, который из-за ветра перешел на строения. В селе Бабий Яр неосторожное обращение с огнем привело к возгоранию на несанкционированной свалке, откуда пожар распространился на дома. В итоге в этом селе сгорели около 40 домов, в которых проживают более 110 человек», – сказал собеседник ТАСС.

В Минздраве Красноярского края сообщали, что в ходе масштабных лесных пожаров в регионе пострадали минимум 17 человек.

Также пожары охватили Омскую область, они уничтожили более 200 жилых домов. Из-за массовых пожаров, которые активно распространяются благодаря сильному порывистому ветру, в области введен режим ЧС. Так, накануне, в пятницу, произошел пожар в городе Называевске в Омской области, огонь уничтожил 88 строений. Причиной стало возгорание на электроподстанции, перешедшее на сухую траву и затем на жилые дома.

Вв Кузбассе в одном из частных домов нашли тела трех погибших в результате пожара. Возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что погибли четыре человека.

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