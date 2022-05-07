В ООН призвали расследовать попытку нападения на российских журналистов в Берлине

Нападениям на журналистов нет оправданий, сообщила помощница официального представителя генсека ООН Сото Ниньо, говоря о возможной попытке теракта в отношении российских журналистов в германской столице.

«Мы всегда хотим, чтобы журналисты могли выполнять свою работу, не подвергаясь запугиваниям и угрозам любого рода. Ничто и нигде не оправдывает действия против работников СМИ», – сказала Сото Ниньо в беседе с РИА «Новости».

Она добавила, что журналистов необходимо уважать, и все инциденты против журналистов должны быть расследованы.

Напомним, в Берлине 6 мая произошло нападение на здание, где живут журналисты РИА «Новости», неизвестные разбили окно, рядом нашли канистру с проводами.

Позже посольство РФ заявило, что попытку теракта в отношении российских журналистов успешно предотвратили. МИД РФ заявил, что нападение на дом журналистов расценивает как попытку теракта.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил российским следователям расследовать нападение.

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