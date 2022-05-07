Минобороны распространяет фейк: Некие националисты переоделись в форму ВС РФ и обстреляли дома в ДНР для «постановки»

Украинские националисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР проводили обстрелы домов перед камерами иностранных журналистов, при этом они были в другой форме и на бронетехнике со знаком «Z», сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию», – цитирует Мизинцева РИА «Новости».

Он добавил, что этих бойцов сопровождали украинские и иностранные журналисты, они снимали постановочные «акты мародерства». Кадры планируется опубликовать после того, как ВС РФ освободят эти города.

Мизинцев отметил, что эти действия – «изощренная акция в целях дискредитации Вооруженных сил РФ перед мировой общественностью».

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что националисты разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в донецком Святогорске, где проживает более 100 гражданских. Кроме того, неонацисты удерживают жителей в квартирах в домах Краматорска, на верхних этажах оборудовали огневые точки, а возле водозабора в Пискуновке установлены гаубицы, чтобы устроить провокацию.

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