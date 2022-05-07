Токсичный оптимизм – Личное мнение

Наткнулась тут на статью, скрупулёзно перечисляющую преимущества сериала «Сваты» над «Игрой престолов».

Да-да, именно так: сравниваются Сваты и Игра престолов. Причём, сравнения в пользу Сватов.



Фото: Соцсети

Я даже не знаю, с чего тут начать. Но начну и выскажусь.

Процитирую отрывок из статьи:

«За юмор в «Игре престолов» отвечает некий карлик по имени Тирион Ланнистер, в будущем десница короля Брана Старка. Он сыплет шутками и вносит в сюжет позитивную нотку юмора. Но разве сравнятся его шутки с жареными приколюхами Ивана Будько? Однозначно, нет. «Кто-то пилит на работу, а у нас всегда суббота!» «Кто школу не гулял, тот детства не видал». Ну разве этот их карлик так может?»

Карлик? Иван Будько?

«Кто-то пилит на работу, а у нас всегда суббота!» Вот такая «позитивная нотка юмора». По совместительству — «жареная приколюха». Как вам? Заплакали от смеха?



Фото: Соцсети

Впрочем, давайте от удивления самим фактом такого сравнения перейдём к серьёзному. Оптимизм — это, конечно, здорово, но только если он не токсичен.

Вместо того, чтобы решать реально возникшую проблему, токсичный оптимист отрицает сам факт её существования. В конце концов, проблема может зайти так далеко, что решить её уже нельзя.

Да, так тоже бывает: не все проблемы решаемы. Не всё, вопреки адептам токсичной позитивности, поправимо.

Я считаю, что «Игра престолов» — лучший сериал в истории телевидения на сегодня. В августе должен выйти его приквел. Думаю, многие россияне хотят его посмотреть, но не факт, что такая возможность будет.

https://t.me/lenamiro/11478

Жалко? Да, очень. А если бы была угроза не посмотреть 18-й сезон Сватов — тоже бы кто-то расстроился? Кто?

Можно, конечно, закидывать шапками «Игру престолов» и совершенно неубедительно втирать себе и людям, насколько отечественные «Сваты» лучше.

А можно поставить перед собой другую цель: снять то, что действительно может посоперничать с «Игрой». Пока в России таких проектов не было и нет.

Впрочем, это же трудно. Лучше нахваливать то, что уже есть, и снимать сусальную комедию про «дерзкого строителя Диму», который «жарким летом» у «ласкового моря» пытается отбить Варю у «роскошного карьериста на белом кабриолете».

«Дерзкий строитель Дима» и прочите словесные штампы (лето же у нас всегда обязательно жаркое, а море — ласковое) — не мои, разумеется, фантазии. Словоизвержения взяты из пресс-релиза фильма, сценаристом которого выступила Симоньян, а режиссёром — Кеосаян.



Какая всё-таки на редкость некрасивая женщина. Фото: Соцсети

«Жаркое лето и ласковое море – в Керчи строится Крымский мост. У Димы – молодого и дерзкого строителя – есть хобби: из каждой смены студенток-археологов выбрать самую красивую и именно ее завоевать. И в этот раз случилось бы так же, если бы не московский пиарщик. Он привез на стройку телевизионщиков из Америки, и, конечно, именно он – роскошный карьерист на белом кабриолете – покорит сердце Вари. Или нет? Пока два соперника наперегонки очаровывают её, горячий кавказец Берик (по паспорту Бернард!) пытается реализовать свою мечту – жениться на американке и уехать в Голливуд».

В общем, пока у нас в угаре шапкозакидательничества пишутся подобные пресс-релизы и статьи под заголовком «5 фактов почему Сваты в России популярнее Игры престолов», ничего хорошего от отечественного кинематографа я не жду.

Давайте ещё напишем статью, почему фильм Текст лучше Основного инстинкта? Нет, ну а чего, раз уж Сваты лучше Игры престолов?

А что делать нам — зрителям? Нам ведь нечего смотреть. Вот так вот.

И нет: токсичная позитивность ничем не лучше токсичной негативности. И то, и другое — неэффективно, глупо и только усугубляет проблему.

Есть в окружении люди, живущие по принципу: «Главное — руки-ноги целы! Что ни делается, то к лучшему»?

Любите их или раздражают? А, может, сами — из таких? От какой правды пытаетесь спрятаться за токсичным оптимизмом?

—