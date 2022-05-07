 

Поливать комнатные цветы нельзя: чего лучше не делать 10 мая, в Семенов день

07.05.2022, 20:45, Разное
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Семенов день является праздничным и в церковном, и в народном календаре. Его отмечают 10 мая. В эту дату православные чествуют Симеона Иерусалимского, священномученика, пострадавшего от гонений в начале II века. Народное наименование праздника – Семен Ранопашец. Это связано с началом пахотных работ.

Традиции на Семена Ранопашца

В этот день молились Симеону Иерусалимскому, которого просили о здоровье для семьи и богатом урожае. А также у него спрашивали совета в трудной ситуации.

Если на дворе стояла хорошая, солнечная погода, то рекомендовалось выходить на улицу. Особенно это полезно для больных людей, которые должны были хотя бы недолго погреться на солнышке, чтобы легче преодолеть хвори.

Но при этом существовало ограничение, связанное с тем, что дом нельзя было оставлять пустующим – кто-то должен был обязательно оставаться в нем, чтобы нечистая сила не захватила жилище. Но, если все-таки была необходимость в том, чтобы выйти на улицу, делать это нужно было вперед спиной. Так создавалось впечатление, что человек вошел в дом, а не вышел из него. А возвращаясь домой, нужно было также двигаться спиной вперед, чтобы не занести с собой нечисть. Окна при этом должны быть закрыты, чтобы в них не залетели злые духи под видом птиц.

Народные обычаи

В языческие времена у славян было принято на Семена Ранопашца славить русалок. Нарядившись в самую красивую одежду, люди отправлялись в поле, на опушку леса или на берег водоема и там накрывали для водных духов столы с праздничными блюдами. Среди них преобладающими были яичница и пирожки, которые пекли девушки.

Вслед за трапезой проводили обряд кумования, когда девицы дарили друг другу венки и обменивались поцелуями, становясь близкими подругами. По завершении процедуры выбирали, кто из них старшая кума. Для этого платки связывались узлом и подбрасывались вверх. Та, чей платок взлетал выше других, и становилась старшей кумой.

Она вставала в центр круга и делала вид, что засыпает, а другие кумушки водили хоровод вокруг нее. Она внезапно “просыпалась” и присоединялась к общему танцу, стремясь догнать кого-либо из участниц действа и дотронуться до ее ладони. В воскресный день венки расплетались, и, если они оставались свежими, это считалось хорошей приметой: предстояла скорая встреча с суженым.

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Что делать запрещено

В эту дату существует множество запретов. Так, нельзя:

пользоваться острыми предметами, среди которых могут быть иголки, ножи, пилы, топоры, и дарить их, чтобы не пораниться и не столкнуться с кровным врагом в серьезном конфликте; ссориться с родственниками, чтобы не испортить отношения надолго; готовить и вкушать вареники с грибами, с капустой, чтобы избежать финансовых трудностей; приобретать обувь и отдавать ее в ремонт, иначе можно притянуть проблемы и даже несчастья; впускать в дом незнакомых людей и животных, так как нечистая сила всячески стремилась попасть в жилище 10 мая; петь, повышать голос, кричать вблизи полей и лугов, иначе можно нанести обиду матушке-земле и голодать впоследствии; наблюдать за дерущимися, даже если это птицы или животные, чтобы самому не быть битым. поливать комнатные растения, чтобы не накликать разлуку с любимым.

Однако, если человек был одинок, ему разрешалось пересаживать комнатные цветы, так как это сулило скорую романтическую встречу.



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