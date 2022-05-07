Мнение: Газпром нашёл применение СП-2, Европа достигла потолка по СПГ, поляки воруют газ

1. Накануне Газпром объявил, что начнёт использовать сухопутные мощности «Северного потока-2» (который немцы отказались запускать) для развития газоснабжения Северо-Запада России.

И это правильное решение. В проект СП-2 были вложены большие деньги, причём бо́льшую их часть вложила Германия. Так пусть немцы теряют свои инвестиции из-за простоя подводной части СП-2, а мы тем временем будем использовать сухопутную часть, тем самым наши инвестиции полностью окупятся:

https://rg.ru/2022/05/05/gazprom-nashel-primenenie-severnomu-potoku-2-v-rossii.html

Впрочем, СП-2 для России уже окупился. Затянувшаяся история с его строительством и незапуском стала важным фактором в подъёме цен на газ в Европе, что резко подняло прибыли Газпрома в 2021-2022 годах.

Нынешнее решение по СП-2 содержит ещё один очень неприятный для Германии момент: Газпром объявил, что в связи с переориентацией сухопутной инфраструктуры на внутрироссийского потребителя как минимум до 2028 года вторая морская нитка СП-2 не будет запущена.

Так что если немцы где-нибудь через год таки согласятся запустить СП-2 под давлением энергокризиса, то они смогут рассчитывать лишь на половину мощностей газопровода. А цены на газ по-прежнему останутся очень высокими.

Можно также предположить, что сухопутная инфраструктура СП-2 будет частично задействована для транспортировки сырья на строящийся завод «Балтийский СПГ» в Усть-Луге. На нём можно будет сжижать газ и продавать всё тем же самым европейцам, только гораздо дороже.

2. Ещё одна важная веха «газовой войны». Европа упёрлась в потолок по поставкам сжиженного природного газа, которым европейцы пытаются заменить трубопроводный российский газ. Самое интересное, что мощности портовых СПГ-терминалов ещё не исчерпаны – однако банально не хватает газопроводов, чтобы довести газ от терминалов до потребителей:

https://lenta.ru/news/2022/05/04/lng/

Импорт СПГ можно было бы увеличить на 20 процентов, номинальные мощности регазификации в регионе это позволяют, но действующие трубопроводы из портов уже работают на пределе, прокачивая максимальный объем.

В апреле поставки СПГ в страны ЕС и Великобританию достигли 510 миллионов кубометров в сутки после регазификации, что стало новым историческим достижением. В теории можно довести их до 620 миллионов кубометров.

Однако действующие газопроводы, соединяющие Великобританию с Нидерландами и Бельгией и Испанию с Францией, загружены полностью.

3. Россия в конце апреля прекратила поставки газа в Польшу из-за отказа поляков платить в рублях. И что же вы думали? Поляки немедленно начали воровать наш газ!

https://lenta.ru/news/2022/05/04/polska/

«Газпром» обнаружил виртуальный реверс газа в Польшу, которая ранее осталась без российских поставок, сообщил официальный представитель Сергей Куприянов. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Газпрома».

Страна, отказавшаяся от расчетов в рублях, сначала стала получать российский газ через физический реверс по газопроводу «Ямал – Европа» от Германии, но 2 мая Германия его прекратила.

«Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», — сообщил Куприянов, добавив, что газ используют в том числе для закачки в польские подземные хранилища.

Возможно, эти поставки газа даже оплачены подставными лицами из Италии и Франции. Но технически это всё равно воровство и вопиющее нарушение деловой этики. Для итальянцев и французов у нас одни цены, для поляков другие, в соответствии с действующими контрактами и договорённостями.

Польские паны откровенно жульничают. Плохая практика: жаль, что печальный пример соседей поляков ничему не научил.