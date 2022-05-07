Минобороны заявило об уничтожении авиации ВСУ у острова Змеиный (Украина показа видео уничтожения российский ПВО и катеров)

Российская авиация уничтожила в районе острова Змеиный украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета с десантом и беспилотники, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два БЛА «Байрактар-ТБ2». Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер «Станислав», – цитирует Конашенкова ТАСС.

Также за день российские ракетные войска и артиллерия поразили 31 пункт управления и 245 опорных пунктов ВСУ.

Ранее в субботу Конашенков сообщал, что оперативно-тактическая и армейская авиация за ночь поразила 18 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники.

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