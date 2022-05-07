В Горловке приступили к замене украинских адресных табличек на русские

В городе Горловка в Донецкой народной республике начали менять адресные таблички с украинским языком, взамен них вешают таблички на русском, сообщили в городской администрации.

«В рамках реализации комплекса мероприятий по возвращению исторических наименований топонимам (улицам, проспектам, площадям, скверам) Донецкой народной республики на территории города воинской славы Горловки проводится работа по замене адресных указателей со сменой языка написания с украинского на русский», – говорится в сообщении на сайте администрации.

В субботу сотрудники коммунального предприятия «Управляющая компания города Горловка» заменили таблички по адресам: улица Комсомольская, 26, 28, улица Первомайская, 25.

«Во всех городах и районах ДНР проводится замена адресных табличек, дорожных указателей, которые размещались на украинском языке, на указатели на русском языке. Такая работа проводится и в Горловке», – сказал замглавы администрации города Игорь Горбатов.

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