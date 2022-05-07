 

В Горловке приступили к замене украинских адресных табличек на русские

07.05.2022, 20:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В городе Горловка в Донецкой народной республике начали менять адресные таблички с украинским языком, взамен них вешают таблички на русском, сообщили в городской администрации.

«В рамках реализации комплекса мероприятий по возвращению исторических наименований топонимам (улицам, проспектам, площадям, скверам) Донецкой народной республики на территории города воинской славы Горловки проводится работа по замене адресных указателей со сменой языка написания с украинского на русский», – говорится в сообщении на сайте администрации.

В субботу сотрудники коммунального предприятия «Управляющая компания города Горловка» заменили таблички по адресам: улица Комсомольская, 26, 28, улица Первомайская, 25.

«Во всех городах и районах ДНР проводится замена адресных табличек, дорожных указателей, которые размещались на украинском языке, на указатели на русском языке. Такая работа проводится и в Горловке», – сказал замглавы администрации города Игорь Горбатов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Трамп запросил у Конгресса 300 млрд долларов на поддержку экономики

31.10 / Spiegel – саммит G20 начался с символичного акта благодарности медработникам всего мира

26.09 / Лавров заявил о беспокойстве Москвы по поводу напряженности между Китаем и США

02.01 / В Ровно нетрезвый водитель на глазах у патрульных насмерть сбил военнослужащего и скрылся – полиция

27.07 / Детский омбудсмен связала большое количество разводов с ранним сексом

02.07 / Обналичили 47 млн грн. Двум экс-бухгалтерам “Правэкс Банка” сообщили о подозрении

26.01 / ММКФ обещали провести в очном формате

15.05 / Белоруссия решила разместить в РФ облигации на 100 млрд российских рублей

09.10 / Эксперт: Армения и Азербайджан могут вернуться к «казанской формуле»

06.09 / Mercedes-Benz представила электрический полноприводный EQB

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика