 

Мнение: СТРИМ и товарищ майор

07.05.2022, 19:55, Разное
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Вчерашний стрим прошел успешно, но не без сюрпризов: на исходе третьего часа нашего живого общения вдруг “связь стала неустойчива”, пропал звук, а потом трансляция на Ютубе вовсе прервалась. До сих пор непонятно, что это было. Но я не растерялся, быстро включил новую трансляцию – и в итоге стрим продлился еще час! Выкладываю таймкоды первой “длинной” части, есть что послушать:

СТРИМ №8

Таймкоды.

1:10 Люди стервенеют. Почему растет количество поддерживающих СВО?
2:50 Откуда у российского общества «синдром заложника»
4:40 Почему именно пенсионеры больше всего поддерживают Путина и «спецоперацию»
6:25 Как долго еще это всё продлится
8:55 Про арест Шария
17:00 Гепатит у детей в Европе – что это? Хотят запустить новую пандемию?
22:50 Что с информацией о моряках с «Москвы»
25:40 К чему в реальности приводит тотальный зажим достоверной информации в РФ (спойлер: к резкому повышению доверия россиян к украинским и западным СМИ)
28:00 Каким соцопросам можно доверять и почему
30:20 Главный вывод власти: общество достаточно запугано
35:00 Что будет делать Европа с газовым вопросом, когда наступит зима
39:00 Кого первым повесят из российских пропагандонов: Соловьев, Скабеева и др.
41:00 Когда начнутся проблемы в России
44:00 Тост Сталина за долготерпение русского народа
45:30 Что будет после Путина в России (и тот ли это вопрос, который должен волновать)
48:15 Четыре всадника Апокалипсиса. Почему нынешняя СВО – это еще не война в библейском смысле
50:56 Почему увеличилась вероятность самых мрачных сценариев
52:35 Война уже в Белгородской области; почему у РФ такая сдержанная реакция
57:00 Почему москвичи поддерживают войну
1:00:50 Зачем слушать Соловьева
1:03:10 Опыт личного знакомства с Соловьевым
1:05:30 Как я подбирал руководителя отделения компании Шелл в России (воспоминания)
1:09:10 Почему так мало в России сегодня людей – «лидеров мнений» – за мир
1:12:50 До какой степени утрачена эмпатия у населения России
1:18:45 Психология: как помогает понимать наши реакции теория «уровней сравнения» американского психолога-классика Келли
1:26:50 Крым и психология крымчан. Уровни сравнения
1:33:00 Возможен ли «Русский Комитет» из олигархов. Есть ли у России олигархи?
1:35:30 Загадочная история Олега Тинькова. Почему Лондон не защитил Тинькова
1:42:20 На что опираться военной диктатуре в России
1:43:40 Как в РФ устроено управление регионами и где его ахиллесова пята
1:44:40 Коновалов – камикадзе: о мятежном губернаторе Хакасии от КПРФ
1:50:25 Сколько продлится война и чем России воевать
1:55:20 Расчленение России – самый вероятный сценарий Запада. Возможна ли в будущем «диктатура Навального»
2:00:00 Надолго ли удастся «распилить Россию»
2:01:30 Реакция на обстрелы в деревнях. Какое сейчас состояние русских деревень
2:05:00 (шахматы) отношение к Борису Гельфанду
2:06:00 Оправдано ли обозначение телевизора как «зомбатора» и само отношение к телевизору как к какому-то дьявольскому электронному прибору
2:08:20 Команда «Не в ногу!» для интеллигенции
2:10:30 Почему мне не нравится современная Москва
2:14:30 Реальное отношение москвичей к регионам
2:18:00 В чем преимущества Соловьева как пропагандиста
2:20:50 Как общаться и «держать» аудиторию, у которой нет эмпатии?
2:26:20 Как возникла идея «реновации»
2:31:00 (психология) Что написано у Путина на майке
2:35:35 Человек без эмпатии: почему он общественно опасен
2:40:10 (воспоминания) переживания во время матча Карпов-Каспаров – шахматы
2:43:00 Как относятся в РФ к военным преступлениям на Украине. Аналогия с «отравлением Навального»…

ВНЕЗАПНЫЙ СБОЙ НА ЮТУБЕ. СТРИМ ПРЕРВАН.
Окончание стрима – другой файл.

Источник: Размышления вольного социолога



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