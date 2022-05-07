Мнение: СТРИМ и товарищ майор

Вчерашний стрим прошел успешно, но не без сюрпризов: на исходе третьего часа нашего живого общения вдруг “связь стала неустойчива”, пропал звук, а потом трансляция на Ютубе вовсе прервалась. До сих пор непонятно, что это было. Но я не растерялся, быстро включил новую трансляцию – и в итоге стрим продлился еще час! Выкладываю таймкоды первой “длинной” части, есть что послушать:

СТРИМ №8

Таймкоды.

1:10 Люди стервенеют. Почему растет количество поддерживающих СВО?

2:50 Откуда у российского общества «синдром заложника»

4:40 Почему именно пенсионеры больше всего поддерживают Путина и «спецоперацию»

6:25 Как долго еще это всё продлится

8:55 Про арест Шария

17:00 Гепатит у детей в Европе – что это? Хотят запустить новую пандемию?

22:50 Что с информацией о моряках с «Москвы»

25:40 К чему в реальности приводит тотальный зажим достоверной информации в РФ (спойлер: к резкому повышению доверия россиян к украинским и западным СМИ)

28:00 Каким соцопросам можно доверять и почему

30:20 Главный вывод власти: общество достаточно запугано

35:00 Что будет делать Европа с газовым вопросом, когда наступит зима

39:00 Кого первым повесят из российских пропагандонов: Соловьев, Скабеева и др.

41:00 Когда начнутся проблемы в России

44:00 Тост Сталина за долготерпение русского народа

45:30 Что будет после Путина в России (и тот ли это вопрос, который должен волновать)

48:15 Четыре всадника Апокалипсиса. Почему нынешняя СВО – это еще не война в библейском смысле

50:56 Почему увеличилась вероятность самых мрачных сценариев

52:35 Война уже в Белгородской области; почему у РФ такая сдержанная реакция

57:00 Почему москвичи поддерживают войну

1:00:50 Зачем слушать Соловьева

1:03:10 Опыт личного знакомства с Соловьевым

1:05:30 Как я подбирал руководителя отделения компании Шелл в России (воспоминания)

1:09:10 Почему так мало в России сегодня людей – «лидеров мнений» – за мир

1:12:50 До какой степени утрачена эмпатия у населения России

1:18:45 Психология: как помогает понимать наши реакции теория «уровней сравнения» американского психолога-классика Келли

1:26:50 Крым и психология крымчан. Уровни сравнения

1:33:00 Возможен ли «Русский Комитет» из олигархов. Есть ли у России олигархи?

1:35:30 Загадочная история Олега Тинькова. Почему Лондон не защитил Тинькова

1:42:20 На что опираться военной диктатуре в России

1:43:40 Как в РФ устроено управление регионами и где его ахиллесова пята

1:44:40 Коновалов – камикадзе: о мятежном губернаторе Хакасии от КПРФ

1:50:25 Сколько продлится война и чем России воевать

1:55:20 Расчленение России – самый вероятный сценарий Запада. Возможна ли в будущем «диктатура Навального»

2:00:00 Надолго ли удастся «распилить Россию»

2:01:30 Реакция на обстрелы в деревнях. Какое сейчас состояние русских деревень

2:05:00 (шахматы) отношение к Борису Гельфанду

2:06:00 Оправдано ли обозначение телевизора как «зомбатора» и само отношение к телевизору как к какому-то дьявольскому электронному прибору

2:08:20 Команда «Не в ногу!» для интеллигенции

2:10:30 Почему мне не нравится современная Москва

2:14:30 Реальное отношение москвичей к регионам

2:18:00 В чем преимущества Соловьева как пропагандиста

2:20:50 Как общаться и «держать» аудиторию, у которой нет эмпатии?

2:26:20 Как возникла идея «реновации»

2:31:00 (психология) Что написано у Путина на майке

2:35:35 Человек без эмпатии: почему он общественно опасен

2:40:10 (воспоминания) переживания во время матча Карпов-Каспаров – шахматы

2:43:00 Как относятся в РФ к военным преступлениям на Украине. Аналогия с «отравлением Навального»…

ВНЕЗАПНЫЙ СБОЙ НА ЮТУБЕ. СТРИМ ПРЕРВАН.

Окончание стрима – другой файл.