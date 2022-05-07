Майя Санду заявила, что Молдавия сделает всё для защиты российско-молдавской границы

Президентка Молдавии Майя Санду заявила в интервью Euronews, что её страна примет меры для защиты российско-молдавской границы на фоне наращивания вооружённых сил северным соседом.

На строительство стен и системы приграничных бункеров может уйти до 14 млрд долларов.

– Милитаристский угар северной империи, управляемой обезумевшим от власти диктатором, заставляет нас принять жёсткие меры для защиты своей свободы и независимости. Как гражданка Румынии и президентка Молдавии, я не допущу, чтобы в родные для меня страны когда-либо через кордон ринулись танковые орды Мордора. Мы выстроим стену вдвое выше и прочнее той, что строили наши предшественники – римляне императора Адриана, опасавшиеся набегов диких шотландцев, – заявила Майя Санду.

Инициативу молдавской лидерки поддержали многие руководители и руководительницы стран ЕС и НАТО. 7 мая в Кишенёв прибыл экс-премьер-министр Арсений Яйценюк, которого Санду назначила советником по вопросам обороны границ. На постройку защитных сооружений на границе с российскими областями Молдавия возьмёт кредит в Европейском банке реконструкции и развития под залог Кишенёва и ещё ряда молдавских городов. Подрядчиком на стройке выступит американская «Joe & Sons Construction Company».

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