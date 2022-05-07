Туфли на платформе – главный тренд весенне-летнего сезона: с чем такая обувь сочетается лучше всего

Последние коллекции именитых брендов подтверждают тот факт, что обувь на платформе занимает лидирующие позиции в этом году. Особенно актуальна она будет в сезоне весна-лето. Разбираемся, на какие модели обращать внимание и с чем сочетать такую обувь.

Актуальные модели

В тренде обувь на платформе разной конфигурации, разных моделей. В моде и туфли-лодочки, и даже мюли. Главное — это наличие большой подошвы размера XXL.

Что касается дизайна, то здесь вы тоже не ограничены в выборе. Хотите — берите туфли со стразами, хотите — с имитацией под кожу, с логотипами известных брендов, с принтами и без.

Разнообразие материалов тоже впечатляет, ведь в моде и кожа, и экокожа, и текстиль в том числе. Если хотите помодничать, то обратите внимание на атласные босоножки на платформе. Они смотрятся очень стильно и отлично вписываются в офисно-деловой лук.

С чем носить

Здесь действует одно правило: носить обувь на высокой платформе необходимо с ультракороткой одеждой.

Например, это может быть платье. Вдохновляйтесь модой шестидесятых годов и отдавайте предпочтение платьям бэби-долл для создания эффектного образа.

Именно такое платье очень стильно сморится с массивной обувью на платформе.

Еще одно удачное сочетание — это обувь на платформе с шортами. Вы можете надеть ультракороткие шорты вместе со свободной блузой или даже кофтой оверсайз.

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Рассмотрите вариант комплекта, состоящего из жакета и шортов. Монохромный ансамбль сделает образ более формальным и сдержанным. В то же время обувь на высокой платформе привнесет нотку раскованности.

Хороший вариант для весны — это трикотажное коротенькое платье с обувью на платформе и длинным плащом. Обратите внимание на колор-блок. Этот прием предполагает совмещение двух ярких оттенков. Например, ваша одежда может быть фиолетового цвета, а обувь — желтого.

Если вам не импонируют очень короткие платья и шорты, то вы можете комбинировать обувь на платформе с укороченными брюками, джинсами.