Мнение: Рост ВВП России, ГИС «Экономика» и чем пассивные инвесторы хуже марксистов

1. Ещё немного о росте экономики России, который происходит на фоне падения экономики США и вопреки западным санкциям. Блогер genby отмечает, что за последний год (четыре квартала начиная со 2-го квартала прошлого года) экономика России росла наилучшими темпами за последнее десятилетие:

https://genby.livejournal.com/986254.html

Всего за 4 последних квартала ВВП России вырос на 5,8%, таких (китайских) годовых темпов роста не было с 2008 года.

Можно попытаться списать это всплеск роста на восстановление российской экономики после коронавирусных карантинов и падения ВВП во время коронакризиса. Однако у нас, в отличие от стран Европы, пандемийное падение было не такое серьёзное, соответственно и потенциал для восстановительного роста не слишком-то велик. В основном он был отыгран ещё во 2-м квартале 2021 года.

Есть более значительные факторы – это рост цен на российский экспорт (углеводороды, еда, прочие сырьевые товары) и общее укрепление российской экономики, постепенная модернизация с/х и промышленности, рост эффективности труда и бизнес-процессов.

К сожалению, даже несмотря на хорошее начало года, избежать падения ВВП по итогам 2022-го будет крайне сложно: ближе ко второй половине года начнёт играть роль накопительный эффект от западных санкций. Пока что некоторые эксперты полагают, что итоговое падение за год составит около 10%, но я не удивлюсь, если такие прогнозы окажутся слишком пессимистичными, и в реальности ВВП России просядет слабее.

Наше правительство в очередной раз продемонстрировало свою компетентность: к началу СВО на Украине и открытого противостояния с Западом Россия подошла в наилучшей экономической форме за много лет.

2. В России собираются создать единую систему управления экономикой:

https://lenta.ru/news/2022/05/05/sistema_economica/

Министерство экономического развития России заказало работы по созданию государственной информационной системы «Экономика», которая будет использоваться для анализа и прогнозирования социально-экономического развития. Соответствующая информация следует из материала данных портала госзакупок, на которые обратил внимание РБК.

Цена контракта приближается к 270 миллиардам рублей, заявки принимались до 4 мая. В сопроводительной документации отмечается, что пандемия ускорила переход страны к цифровым технологиям, но большая часть рабочих рабочих процессов ведомства обслуживается разрозненными системами. Унифицированная платформа помогла бы властям избежать сложностей, связанных с дублированием функционала и влиянием изменений в одной системе на данные в другой.

Финальный этап работ по созданию системы для Минэкономики намечен на первый квартал следующего года. Руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов сказал РБК, что ключевой целью «Экономики» должно стать упорядочивание данных в рамках единого пространства. «В первую очередь, это система для повышения эффективности внутренней деятельности, а не для публикации данных для широкого круга лиц», — пояснил он.

Напомню, что подобную систему пытались создать ещё в позднем СССР, и многие фанаты марксизма-ленинизма до сих пор считают, что такая система могла бы спасти советскую экономику от краха:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Общегосударственная_автоматизированная_система_учёта_и_обработки_информации

Разумеется, всё это безосновательные фантазии. Без свободы предпринимательства и других ключевых элементов здорового капитализма экономика СССР была обречена на прозябание и отставание от Запада, что с ОГАС, что без ОГАС.

На нынешние попытки создать единую информационную систему следует смотреть с осторожным оптимизмом, не более того. Улучшить сбор статистики и качество управления, снизить издержки в ходе обмена данными между разными ведомствами такая система, вероятно, поможет. Однако ждать от неё каких-то невероятных чудес, – вроде молочных рек с кисельными берегами и наступления коммунизма, – очевидно, не следует.

3. Я не люблю индексные фонды, причём сразу по нескольким причинам. Вот моя статья в «Школе капитализма»:

https://sponsr.ru/capitalism/14497/Passivnoe_investirovanie_huje_marksizma/

Тезис, который я вынес в заголовок, — «пассивное инвестирование хуже марксизма», — в последние годы весьма популярен на Западе. Речь тут идёт про индексные фонды, которые позволяют вкладываться не в акции конкретных компаний, а в рынок в целом: в индекс SP500, например.

Авторы идеи рассуждают примерно так. Есть три вида управления инвестициями в масштабе государства:

1. Капиталистический. Биржевые инвесторы вкладываются в перспективные предприятия и забирают деньги из предприятий бесперспективных. Коллективный разум инвесторов делает всё необходимое, чтобы распределять финансирование наилучшим образом, благодаря чему экономика хорошо развивается.

2. Марксистский. Специально обученные чиновники решают, каким предприятиям давать деньги, а каким не давать. Из-за отрицательного отбора и прочих известных ограничений они справляются со своей работой значительно хуже, чем вольное сообщество капиталистических инвесторов, но всё же кое-как справляются.

3. Пассивный. Инвесторы-лемминги дружно вкладываются в индексные фонды, равномерно раздавая деньги всем крупным предприятиям в зависимости от их размера. Тем самым инвесторы добровольно отключают мозг, отказываются от отбора лучших. Следовательно, пассивное инвестирование хуже даже марксизма, так как марксисты, в отличие от пассивных инвесторов, хоть немного думают головой.

На мой взгляд, рассуждение немного лукавое, с ним можно поспорить сразу с нескольких направлений. Однако я всё же считаю, что вложения в индексные фонды не очень-то выгодны, даже если отставить в сторону соображения морали и гражданского долга…