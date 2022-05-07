Мнение: Окончание Стрима №8. О Новой Нормальности
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После сбоя экстренно запустил новый стрим – хотя, увы, подхватить удалось не всех собеседников. Окончание прошло в основном в рассуждениях на тему “Новой Нормальности”.
Окончание Стрима №8
3:10 Почему общество боится обвинения в военных преступлениях
10:00 Почему коммунисты не борятся за интересы регионов. Коновалов – «бьют и плакать не дают».
12:35 Что нового в «Новой Нормальности»
16:50 Будут ли расправы над сторонниками Путина при президенте Навальном
18:25 Кадыров как единственный в России настоящий олигарх
21:10 Кто покровитель Рамзана
21:45 О разнице между Лениным и губернатором Хакасии
22:50 О мародерах и воинской дисциплине
27:15 Почему Новая нормальность – это совок во всемирном масштабе. Как Маркс побеждает Ленина
31:25 Всемирная социалистическая революция уже идет. Почему Россия впереди Запада: их будущее – наше прошлое
33:33 Жители сел и Путин. Моя вера в Гладкова (губернатора Белгородской области)
35:40 Советские коммунистические идеалы в советской фантастике – пособие по изучению «Новой Нормальности» Шваба и ВЭФ
37:35 На что рассчитывают архитекторы «Новой нормальности»
40:20 Маркс и Каутский
43:15 Когда уже роботы начнут работать вместо человека
45:20 Всеобщая виновность как основа концепции «Новой нормальности»
50:10 Антиутопия: Шваб и Замятин. Города, огороженные стеной, как образ будущего
53:10 Борьба с перенаселением планеты
54:40 Эмигрант – идеальный человек будущего: без родины, без собственности, без дома
55:40 Стоит ли бежать из Европы в Африку
57:00 Почему все должны жить в коливингах и ездить на самокатах
1:01:30 В чем смысл концепции Безусловного Базового Дохода
1:04:30 Как жить по-другому. Есть ли альтернативы Новой Нормальности
1:06:20 Почему заброшено покорение космоса. Юбилей: человечество последний раз высаживалось на другую планету 50 лет назад.
1:08:05 Левизна как следствие недостатка ресурсов для процветания. Почему Россия – левая страна.
1:09:30 – Россия как модель всего мира в ближайшем будущем
1:10:50 Взгляд на семью с точки зрения правого
1:12:50 Откуда берутся чайлдфри
1:16:35 Отношение к бр.Стругацким
1:17:20 Связь войны и Новой Нормальности.
КОНЕЦ.
Источник: Размышления вольного социолога
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