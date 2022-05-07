Мнение: Окончание Стрима №8. О Новой Нормальности

После сбоя экстренно запустил новый стрим – хотя, увы, подхватить удалось не всех собеседников. Окончание прошло в основном в рассуждениях на тему “Новой Нормальности”.

Окончание Стрима №8

3:10 Почему общество боится обвинения в военных преступлениях

10:00 Почему коммунисты не борятся за интересы регионов. Коновалов – «бьют и плакать не дают».

12:35 Что нового в «Новой Нормальности»

16:50 Будут ли расправы над сторонниками Путина при президенте Навальном

18:25 Кадыров как единственный в России настоящий олигарх

21:10 Кто покровитель Рамзана

21:45 О разнице между Лениным и губернатором Хакасии

22:50 О мародерах и воинской дисциплине

27:15 Почему Новая нормальность – это совок во всемирном масштабе. Как Маркс побеждает Ленина

31:25 Всемирная социалистическая революция уже идет. Почему Россия впереди Запада: их будущее – наше прошлое

33:33 Жители сел и Путин. Моя вера в Гладкова (губернатора Белгородской области)

35:40 Советские коммунистические идеалы в советской фантастике – пособие по изучению «Новой Нормальности» Шваба и ВЭФ

37:35 На что рассчитывают архитекторы «Новой нормальности»

40:20 Маркс и Каутский

43:15 Когда уже роботы начнут работать вместо человека

45:20 Всеобщая виновность как основа концепции «Новой нормальности»

50:10 Антиутопия: Шваб и Замятин. Города, огороженные стеной, как образ будущего

53:10 Борьба с перенаселением планеты

54:40 Эмигрант – идеальный человек будущего: без родины, без собственности, без дома

55:40 Стоит ли бежать из Европы в Африку

57:00 Почему все должны жить в коливингах и ездить на самокатах

1:01:30 В чем смысл концепции Безусловного Базового Дохода

1:04:30 Как жить по-другому. Есть ли альтернативы Новой Нормальности

1:06:20 Почему заброшено покорение космоса. Юбилей: человечество последний раз высаживалось на другую планету 50 лет назад.

1:08:05 Левизна как следствие недостатка ресурсов для процветания. Почему Россия – левая страна.

1:09:30 – Россия как модель всего мира в ближайшем будущем

1:10:50 Взгляд на семью с точки зрения правого

1:12:50 Откуда берутся чайлдфри

1:16:35 Отношение к бр.Стругацким

1:17:20 Связь войны и Новой Нормальности.

КОНЕЦ.