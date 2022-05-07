 

Новый кроссовер Honda ZR-V для рынка Китая официально представлен

07.05.2022, 15:51, Разное
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Японский автогигант Honda презентовал на китайском рынке обновленный кроссовер под названием Honda ZR-V.

Автомобиль представляет собой перелицованную копию модели Honda HR-V, которая продается на американском рынке. Вместе с тем пока паркетник остается частично засекреченным, но известно, что здесь применили панорамную крышу, улучшенную выхлопную систему и модернизированные колесные диски.

Технические параметры автомобиля пока не указаны. Вместе с тем кроссоверу Honda ZR-V приписывают 1,5-литровый бензиновый двигатель с отдачей 182 л.с. Модель производят на местном заводе в Китае. Стоимость японского паркетника Honda ZR-V пока не раскрыта производителем.



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