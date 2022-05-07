 

Volkswagen опубликовал изображения трех бюджетных электромобилей для рынка Европы

07.05.2022, 15:50, Разное
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Немецкий автогигант Volkswagen готовится к выходу новых компактных кроссоверов, которые поступят на рынок под брендами Volkswagen, Skoda и Cupra.

Ожидать продаж новой техники стоит лишь к 2025 году. Вместе с тем производитель заинтересован в расширении линейки электрической техники, а также машин с минимальным уровня выбросов вредных веществ. В Сети доступны схематические изображения моделей. Вместе с тем кроссоверы построены на платформе MEB Entry, применяемой для электрокаров.

Вместе с тем первым может поступит автомобиль от чешского бренда, тогда как по фотографиям просматриваются схожие компоненты от ранее показанного концепта Modern Solid. Серийное производство техники намерены начать уже к 2026 году.



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