Мнение: В составе России появится новая республика?

Так называемый «зампред военно-гражданской администрации Херсонской области» Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что регион будет стремиться войти в состав Российской Федерации.

Дословно: «Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей» – сказал Стремоусов.

По словам Стремоусова, уже сейчас они полноценно сотрудничают и чувствуют себя «как одно единое целое с регионами России».

О. как!

Означают ли откровения –зампреда «военно-гражданской администрации Херсонской области», что в ближайщее время в составе России появится «Херсонская народная республика» или ХерНР?

На снимке: Сторонник ХерНР раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области. Фотография отсюда

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