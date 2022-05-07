Ликвидировано открытое горение в одном поселке Кузбасса

Открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, в деревне Изындеево и поселке Итат Тяжинского округа Кемеровской области, огнем повреждены более 60 строений, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В поселке Листвянка ликвидация открытого горения. В деревне Изындеево и поселке Итатском пожары локализованы. Огнем повреждены свыше 60 строений», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что всего на ликвидации последствий возгорания работают 130 человек и 30 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа Кемеровской области в условиях сильного ветра, жители эвакуированы, пострадавших нет.

Напомним, в Омской области крупные пожары уничтожили более 200 жилых домов. Из-за массовых пожаров, которые активно распространяются благодаря сильному порывистому ветру, в области введен режим ЧС. Так, накануне, в пятницу, произошел пожар в городе Называевске в Омской области, огонь уничтожил 88 строений. Причиной стало возгорание на электроподстанции, перешедшее на сухую траву и затем на жилые дома.

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