 

Ликвидировано открытое горение в одном поселке Кузбасса

07.05.2022, 15:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Открытое горение ликвидировано в поселке Листвянка, в деревне Изындеево и поселке Итат Тяжинского округа Кемеровской области, огнем повреждены более 60 строений, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В поселке Листвянка ликвидация открытого горения. В деревне Изындеево и поселке Итатском пожары локализованы. Огнем повреждены свыше 60 строений», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что всего на ликвидации последствий возгорания работают 130 человек и 30 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа Кемеровской области в условиях сильного ветра, жители эвакуированы, пострадавших нет.

Напомним, в Омской области крупные пожары уничтожили более 200 жилых домов. Из-за массовых пожаров, которые активно распространяются благодаря сильному порывистому ветру, в области введен режим ЧС. Так, накануне, в пятницу, произошел пожар в городе Называевске в Омской области, огонь уничтожил 88 строений. Причиной стало возгорание на электроподстанции, перешедшее на сухую траву и затем на жилые дома.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Блогеру Хованскому заменили арест на запрет определенных действий

21.10 / Путин назвал покушением попытки стран ограничить суверенитет РФ в Арктике

08.07 / США заявили о «злоупотреблении» Россией и Китаем правом вето в ООН

14.02 / Власти Гвинеи объявили о вспышке лихорадки Эбола

21.02 / Назван самый вредный продукт для мужчин

16.01 / Facebook заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

30.01 / В “ДНР” заявили о поставке российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”. В России сказали, что не знают об этом

11.11 / Киев возвращается к переговорам с США о добыче сланцевого газа на Украине

17.05 / Большинство украинцев считают, что Украине необходимо разработать собственную вакцину от COVID-19 – опрос

29.07 / “Милота”. Раздетый по пояс 55-летний Павлик показал, как “живот к животу” спит с новорожденным сыном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика