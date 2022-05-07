Польша выступила против проведения посольством РФ торжеств 9 мая

Мэрия Варшавы и Министерство иностранных дел Польши в ответ на просьбу российской дипмиссии оказать необходимые меры для обеспечения порядка во время проведения Бессмертного полка 9 мая выступили против акции.

«Посольство РФ хочет отметить 9 Мая в Варшаве и обратилось к МИД Польши за поддержкой. Я категорически против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить к этой инициативе руку. Более того – ее надо запретить. Нет моего согласия на праздник агрессора в Варшаве», – передает РИА «Новости» слова мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач тоже высказался и заявил, что МИД Польши «не планировал оказывать посольству РФ поддержку и такой поддержки не окажет». «Мы передали посольству нашу негативную позицию», – сообщил он.

При этом замминистра напомнил, что МИД не имеет власти запретить торжественные мероприятия на территории Варшавы, но «это может сделать мэр города Варшавы».

Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», каждый второй житель РФ считает День Победы народным праздником, а треть респондентов испытывают чувство гордости за страну.

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