 

Новый бренд Leapmotor представил флагманский электрический седан C01

07.05.2022, 14:29, Разное
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Компания Leapmotor официально представила новый электрический седан.

Новинке дали название Leapmotor С01 и по фотографиям видно, что кузов имеет гладкие формы. Вместе с тем производитель анонсировали, что новый электрокар оснащается электрическим мотором на 544 л.с. мощности. Данный автомобиль разгоняется до 100 км в час за 3 секунды. Достоинством электрокара от Leapmotor указали запас хода на электротяге около 717 километров.

Напомним, первые данные о компании поступили в конце 2015 года. Вместе с тем автомобильный бренд активно развивается и намерен в дальнейшем расширить линейку собственных электрокаров. Сроки выпуска и цена седана Leapmotor С01 пока не сообщается.



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