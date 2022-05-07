В парке Владивостока высадили «Сад Памяти»

В парке «Россия – Моя история» во Владивостоке появился «Сад Памяти», в высадке деревьев в нем принял участие губернатор приморского края Олег Кожемяко, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Инициатива призвана почтить память о подвиге советского народа, отстоявшего Родину в Великой Отечественной войне. В патриотической акции приняли участие председатель Заксобрания Приморского края Александр Ролик, мэр Владивостока Константин Шестаков, сообщается на сайте правительства региона.

Также в акции поучаствовали воспитанники детско-юношеского движения «Юнармия», «серебряные» волонтеры, «Волонтеры Победы», студенты. Добровольцы совместно на территории парка высадили саженцы вишни, абрикоса и рябины. Кожемяко отметил, что деревья посадили именно на территории мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история».

«Недавно мы вместе с юными патриотами заложили здесь капсулу времени с посланиями от школьников и студентов Приморья будущим поколениям. Внутри – письма, которые наши потомки смогут прочитать через 50 лет и узнать, почему мы так чтим память героев, освобождавших мир от нацизма и фашизма. А эти деревья будут расти вместе с нами. Пусть они станут живыми символами памяти», – подчеркнул Кожемяко.

Также в своей речи губернатор отметил, что совместно с администрацией города принято решение увековечить имена героев России, павших во время специальной операции на Украине. Во Владивостоке планируется присвоить вновь созданной улице на острове Русский имя Героя РФ Владимира Жоги.

«Он геройски погиб, освобождая Донецкую и Луганскую народные республики. Наш народ будет увековечивать имена павших бойцов в названиях школ, улиц. Для того, чтобы люди помнили о подвиге уже нынешних солдат», – сообщил глава Приморья.

В 2022 году одни из первых зеленые насаждения в рамках патриотической акции высадили жители Дальнереченска. Аллею Победы, состоящую из 92 кедров, создали в сквере Семьи. Еще одним участником международной акции стал Хасанский округ – «Сад памяти» расположился в Зарубинском сельском поселении.

Международную акцию «Сад памяти» впервые провели в 2020 году. Ее цель – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Организаторы – всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.

Акцию «Сад памяти» поддержал и президент Владимир Путин, высадив дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату. Глава государства объявил акцию ежегодной.

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