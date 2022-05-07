 

Более 200 жилых домов сгорели из-за крупных пожаров в Омской области

07.05.2022, 14:20, Новости дня
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Произошедшие 6 мая крупные пожары в Омской области уничтожили более 200 жилых домов, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

За минувшие сутки спасатели выезжали на возгорания 250 раз, в том числе и на восемь крупных пожаров. «В Называевском, Любинском районах Омской области, а также в поселке Николаевка Советского административного округа Омска в результате чрезвычайной ситуации огнем уничтожены более 200 жилых домов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как сообщил губернатор региона Александр Бурков в эфире телеканала «Россия 24», после крупного пожара арестовали начальника региональных электрических сетей (РЭС) Называевского района Омской области.

«Было проведено очередное совещание. Все силы у нас задействованы в полном объеме. Сейчас произвели полный разбор пожаров по каждому населенному пункту. По итогам один человек взят под арест следственным комитетом. Это начальник РЭС Называевского района. По каждому органу следственные органы назовут виновных», – отметил глава региона.

Уточняется, что большинство пожаров произошли из-за коротких замыканий во время сильного ветра. «Вчерашний день показал, что были короткие замыкания на линии электропередач, на трансформаторных подстанциях. Происходил перехлест, а далее уже огонь распространялся по траве на населенные пункты. Вчера к вечеру мы вынуждены были отключить 184 населенных пункта, где проживает более 51 тыс. человек, для того, чтобы обезопасить людей от коротких замыканий на линии электропередач», – отметил Бурков.

Указывается, что из-за массовых пожаров, которые активно распространяются благодаря сильному порывистому ветру, в Омской области введен режим ЧС. Так, накануне, в пятницу, произошел пожар в городе Называевске в Омской области, огонь уничтожил 88 строений. Причиной стало возгорание на электроподстанции, перешедшее на сухую траву и затем на жилые дома.

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности. Прокуратура организовала мобильную приемную для обращений пострадавших от огня граждан. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ.

К тушению пожара были привлечены 165 человек, 23 единицы техники и пожарный поезд. Из Омска направлена аэромобильная группировка МЧС в количестве 50 человек и семи единиц техники.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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