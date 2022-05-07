Скончался старейший в мире гроссмейстер Юрий Авербах
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На 101-м году жизни умер старейший гроссмейстер в мире Юрий Авербах, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.
Причина смерти шахматиста не указывается, передает ТАСС.
Юрий Авербах родился в Калуге в 1922 году, начал играть в шахматы в семь лет. С 1944 года являлся мастером спорта СССР, трехкратным чемпионом Москвы, чемпионом СССР (1954). По образованию – инженер, окончил МВТУ имени Баумана в 1946 году.
Автор классических фундаментальных исследований в области эндшпиля.
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