 

МГЕР открыла представительство в ДНР

07.05.2022, 14:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Молодая Гвардия Единой России» открыла свое представительство в Донецкой Народной Республике, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

«В феврале мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с общественной организацией ДНР – «Молодая Республика». Сегодня открыли свое представительство в Донецке. Для нас это знаковый день. Представительство открыли, в первую очередь, чтобы помочь восстановить республику, а также укрепить связи, включить молодежь в программы развития, реализуемые в РФ и налаживать мирную жизнь. Вместе с активной, неравнодушной молодежью ДНР будем помогать людям и реализовывать интересные, полезные проекты. Сейчас уже начали это делать – молодогвардейцы работают на территории Мариуполя, где оказывают помощь людям. В скором времени приумножим, усилим эту помощь именно благодаря открытию представительства МГЕР в республике», – отмечены на сайте МГЕР слова Демидова.

Уточняется, что руководителем МГЕР в ДНР стал депутат Народного совета ДНР, руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров.

«Сегодня объединились две сверхсильные молодежные организации из ДНР и России. Что ждет нашу молодежь дальше? А дальше упорная работа в Республике, реализованные совместные планы, оправданные амбиции и самые смелые решения. Донбасс уверенно движется в Россию! «Нравится, не нравится…». Но я вам так скажу: нашу молодежь ни перед чем не остановишь! Непредсказуемый Год молодежи нам готовит еще много всего интересного. Будем работать воедино и на фронте, и на освобожденных территориях!», – сообщил он.

Напомним, 16 февраля в ходе X Съезда «Молодой Гвардии Единой России» были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с молодежными общественными объединениями ЛНР и ДНР. Партнером МГЕР в ДНР стала «Молодая Республика», в ЛНР – «Молодая Гвардия».

5 мая «Молодая Гвардия Единой России» открыла свое представительство в ЛНР. Руководителем «Молодой Гвардии Единой России» в ЛНР стал студент ЛГУ им. В. Даля Илья Пригеба, который участвует в специальной военной операции по защите Донбасса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / И.о. главы Госналоговой про обыски у него: Следствие фактически верифицировало, что я честно подаю декларацию

09.08 / В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

05.05 / “Проекта “Стена” нет”. Глава Госпогранслужбы Украины рассказал, как сейчас оборудована граница с РФ

23.08 / Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

22.01 / На Садовом кольце в Москве заметили дикую лису

26.06 / Потерял $250 тыс. и женился не на той. Британец попал в брачную аферу в Украине

04.07 / На границе с Польшей откроется еще один пункт пропуска

19.08 / Свидетель объяснил отказ Ефремова извиняться за ДТП

14.09 / После массового празднования Дня города в Одессе возбуждено дело

26.09 / Трамп определился с кандидатурой на вакантное место в Верховном суде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика