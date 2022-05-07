Это хорошо! – Личное мнение

По данным ВОЗ — хотя эта организация во время пандемии и подвергалась критике, но тут я ей верю! — более 50 процентов россиян страдают ожирением разной стадии.

50 процентов — это половина людей, если что. Половина. Каждый второй.



Ну, конечно же, дорогая — именно другое платье решит проблему! Фото: Соцсети

Виновата во всём, конечно, жрачка. Чем меньше денег у людей, тем чаще они питаются дрянью, которая и приводит к ожирению.

Неужели мы обречены на повальное ожирение?

Я хоть и не писала об этом прямо, но в душе очень радовалась, когда фастфуд начал исход из России. И уходу зарубежных производителей майонезов и прочих дешёвых, но высококалорийных продуктов, тоже рада.

И да, я в корне не согласна с тем, что говорит ВОЗ в оправдание ожирения — дело не в низких доходах, в России уровень жизни средний.

Беду я вижу в устоявшихся пищевых привычках. Хозяйка привыкла жарить картошку, покупать сало и жирную ветчину, сдабривать всё это майонезом.

Едут в магазины, стоят в пробках, убивают время и закупают вот это вот всё, что есть бы по уму вообще не нужно. Мало тратят денег? Отнюдь, очень много.

Можно ли за такие же суммы питаться правильно и полезно? Да конечно же, да!

И важный момент: когда я говорю о правильном питании, это — не диеты. Правильное питание подразумевает достаточные калории для жизни, спорта, плодотворной работы.

Не нужно сосать один огурец, нужно питаться разнообразно, вкусно, полезно и тогда не будет у вас ожирения.

Холода отступили. Скоро надевать платья. Лето на носу — так начните, хотя бы, питаться правильно!

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А теперь скажите мне, подозреваете ли вы у себя ожирение?

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