 

После ухода McDonald’s средняя продолжительность жизни в России увеличилась почти на 5 лет

07.05.2022, 13:51, Разное
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Уход иностранных предприятий общепита с российского рынка оказал положительное влияние на здоровье народонаселения – об этом сообщается в ведомственном отчёте, посвящённому развитию России, вопреки временным незаконным санкциям со стороны недружественных государств.

Согласно исследованию, после прекращения работы McDonald’s средняя продолжительность жителей Москвы и Санкт-Петербурга выросла на 5,8 и 5,7 лет соответственно, а в регионах, где присутствовала так называемая сеть ресторанов, это значение колеблется в районе 4 лет. В среднем после избавления от западного общепита россияне стали жить почти на пять лет дольше.

Независимые эксперты подтверждают, что зарубежные продукты и тем более сетевые заведения оказывают отрицательное влияние на продолжительность и качество жизни. В рецептах McDonald’s, попавших в распоряжение госслужб после бегства западных менеджеров, содержатся подробные инструкции: как и сколько химикатов добавлять в различные блюда. Иностранные дельцы не гнушались приправлять свою стряпню E330, E260, а порою даже E406. Многие из этих веществ доставлялись в специальных запаянных контейнерах из-за рубежа.

“Во многом это коммерческий интерес – россиянам подсовывали якобы привлекательные, якобы вкусные блюда, добавляли в них те или иные компоненты, чтобы заработать на их продаже. Но невооружённым глазом видны и более далеко идущие планы, – комментирует страшные находки эксперт Минздрава Елена Меркулова. – Еда, как оружие геноцида, уже давно описана в секретных западных документах. И надо понимать, что сейчас мы отвели от людей большую опасность, вынудив эти сети бежать с нашей территории”

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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