В РФ впервые сфотографировали электрокроссоверы Chery EQ5

Новый электрокар Chery EQ5 обнаружили на парковке в Воронеже.

Особое внимание уделено тому, что транспортное средство зарегистрировано на местные номера. Вместе с тем автомобиль имеет выразительный дизайн кузова, а также ряд особенностей, не используемых в остальных кроссоверах бренда. Известно, что новинка построена на улучшенной модульной архитектуре LFS.

Под капотом электрокроссовера установлен силовой агрегат на 177 л.с. мощности. Кроме того, модель имеет исключительно задний привод. Пока в компании не подтвердили намерение начать поставки данных электрокаров на российский рынок, однако в индивидуальном порядке осуществляется отправка машин клиентам.