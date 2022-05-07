 

В Херсонской области исключили любые переговоры с Киевом

07.05.2022, 12:55, Новости дня
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Какие-либо переговоры с нынешней украинской властью исключены, так как они олицетворяют собой настоящую террористическую организацию, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«С украинской властью переговоры вообще нереальны, потому что они способны только запугивать. В отношении сотрудников нашей администрации уже возбуждены уголовные дела, примерно на уровне пожизненных заключений. Поступают открытые угрозы физического устранения. Поэтому с этими властями говорить бесполезно, потому что они олицетворяют собой не просто фашистский режим, а настоящую террористическую организацию», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее Стремоусов объявил, что освобожденная Вооруженными силами РФ Херсонская область решила вернуть герб времен Российской империи. В основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден 7 октября 1803 года. На новом гербе в щите, имеющем золотое поле, изображен черный двуглавый коронованный орел. В его правой лапе – лавровая ветвь, а в левой – пламя. На груди орла, в голубом щитке, изображен золотой крест.

Накануне на территории Херсонской области восстановили мобильную связь. В среду Херсон, Скадовск и Новую Каховку подключили к российскому интернету. Напомним, 1 мая Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета.

До этого Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией. Он исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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