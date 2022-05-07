Очевидцы сообщили о взрывах в Белгороде

Громкие хлопки услышали многие жители Белгорода и прилегающих районов, в центре города от них задрожали окна, сообщают очевидцы.

Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Оперативный штаб Белгородской области сообщал накануне, что громкие звуки в небе над Белгородом связаны с работой ВКС РФ и безопасности граждан ничего не угрожает.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что линии электропередачи получили повреждения при обстреле со стороны Украины сел Нехотеевка и Журавлевка в Белгородской области.

Напомним, Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ: в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде, он охватил резервуары с топливом; 28 апреля под обстрел со стороны Украины под Белгородом попала гуманитарная колонна, в тот же день в области как минимум дважды сработала система ПВО, а днем ранее ФСБ предотвратила диверсию на объекте транспорта, были задержаны сторонники украинских националистов из числа россиян; 1 мая произошел пожар на территории одного из объектов Минобороны России, в результате повреждения получили семь домов.

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